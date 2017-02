Familie treurt om ontsnapte Amerikaanse torenvalk Jack

Foto HMC Jill wacht met smart op soortgenoot Jack in Avenhorn.

AVENHORN - Jill zit nog rustig op haar stokje, maar Jack is er vandoor. De Amerikaanse torenvalk is ontsnapt uit zijn kooi in Avenhorn en laat niets meer van zich horen.

Door Coen van de Luytgaarden - 13-2-2017, 15:30 (Update 13-2-2017, 15:30)

Hij wordt node gemist. ,,Dus als je hem ziet, probeer hem dan te lokken met een stukje vlees’’, zegt Steph van Laar op Facebook. Ze zijn er stuk van aan de Ariëns in Avenhorn, waar Jack afgelopen weekend uit de volière glipte. Dat gebeurde toen Steph sneeuw verwijderde, vertelt zijn partner Janneke Bruntink. ,,In onze vogelkooi zit een sluis’’, demonstreert zij de werkwijze. ,,Dat is een extra poortje voordat je de kooi binnengaat. Toch is het Jack gelukt langs de bovenkant te ontsnappen. Misschien dat hij wat geschrokken is van die sneeuwschuiver. Dat weten we niet. Steph is er nog met m’n dochter achteraan gegaan, maar op een gegeven moment raakte hij toch uit beeld.’’

Ze hopen dat iemand Jack signaleert en dat snel doorgeeft. ,,Want hij kan zichzelf niet handhaven in de vrije natuur. Jack is in gevangenschap geboren en heeft nooit geleerd zelf op prooi te jagen voor z’n voedsel. Dat instinct is niet ontwikkeld’’, zegt Janneke. ,,Als je hem ziet, probeer hem te lokken met een stukje vlees en gooi dan een theedoek over hem heen en doe hem in een kartonnen doos.’’ Ook haar kinderen, de 17-jarige tweeling Anne en Famke, missen hem. ,,,Tijdens het huiswerk maken vloog hij door de kamer en ging prompt op je schouder zitten. We praatten ook met hem en hij reageerde dan met prrrriiieeeet, prrrriiieeet. Ja sorry hoor, maar zoals anderen gek zijn met een kat of hond, zo zijn wij dat met onze roofvogels.’’

Om Jack tot voortplanting te verleiden, is Jill aangeschaft. Tot dusver werkt Moeder Natuur nog niet erg mee, maar wie weet. Eerst moet Jack maar eens terug naar de basis. Voor een lekker hapje.