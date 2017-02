Personeel supermarkt Purmerend getraumatiseerd door aanval van Medemblikse

DNP.NU

SCHIPHOL/MEDEMBLIK - Een aanval op de manager en twee medewerkers van Albert Heijn in Purmerend had grote impact op het personeel van deze supermarkt. Dat vertelde de manager gisteren bij de rechtbank op Schiphol. „Dat vond ik het ergste. Medewerkers van mijn winkel hadden er slapeloze nachten van. Het incident staat in ons geheugen gegrift. Helaas hebben we veel met winkeldiefstallen te maken.”

Door Jeannine Verhagen - 13-2-2017, 14:47 (Update 13-2-2017, 15:09)

De manager woonde als slachtoffer de zaak bij tegen Amanda B.(27) uit Medemblik, die toegaf dat ze met pepperspray...