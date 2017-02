Hollands glorie bij Wooden Boat Festival in Tasmanië

Foto aangeleverd René Godvliet en Johan Witteman trakteerden Australiërs op traditioneel gerookte zalm.

HOBART - De Nederlandse delegatie op het Wooden Boat Festival in Tasmanië, de Australische variant op Sail, is enthousiast over de reacties van de ruim 200.000 bezoekers. De groep, met Rob van Loon van het Hoornse organisatiebureau Events Holland als coördinator, bezorgde veel mensen in de Australische deelstaat een ’feest van herkenning’.

Door Eric Molenaare.molenaar@hollandmediacombinatie.nl - 13-2-2017, 12:01 (Update 13-2-2017, 12:22)

Het festival stond in het teken van de Nederlandse maritieme cultuur omdat het 375 jaar geleden is dat de Nederlandse ontdekkingsreiziger Abel Tasman, in dienst van de VOC, onder meer...