Hoorn helpt kleine zelfstandige en zzp’er

HOORN - Kleine zelfstandigen en zzp’ers kunnen in Hoorn in aanmerking komen voor kwijtschelding van hun privé-belastingaanslagen. Hiermee wil de gemeente kleine ondernemers die het zwaar hebben de helpende hand reiken.

Door Van onze verslaggever - 13-2-2017, 11:39 (Update 13-2-2017, 12:11)

De Hoornse raad nam het initiatief voor de hulp aan kleine zelfstandigen. Het college besloot hiervoor voor 2017 50.000 euro uit te trekken. De kwijtschelding geldt alleen voor aanslagen vanaf 1 januari 2017. Het gaat om privé belastingaanslagen van de gemeente Hoorn, dus niet voor zakelijke lasten.

De kwijtschelding kan worden aangevraagd nadat de belastingaanslagen verstuurd zijn, eind februari. Via de website van de gemeente is een aanvraagformulier te downloaden. De aanvragers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het inkomen rond bijstandsniveau liggen en mag de aanvrager geen vermogen hebben. De berekening van kwijtschelding gebeurt op basis van door de overheid vastgestelde normen.

Bij startende ondernemers volgt in sommige situaties pas een besluit als het jaarinkomen bekend is over het jaar waarvoor kwijtschelding wordt aangevraagd. Ondernemers die bijstand voor zelfstandigen ontvangen, kunnen ook bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kwijtschelding van belasting aanvragen.

De kwijtschelding voor kleine ondernemers maakt deel uit van een veel groter pakket aan maatregelen die Hoorn neemt om meer mensen aan het werk te helpen en te houden. In 2015 werd hiervoor 600.000 euro uitgetrokken en in de jaren daarna gaat het steeds om 700.000 euro.

Dit heeft inmiddels ook al resultaat: in het eerste jaar zijn 93 mensen aan werk geholpen (in loondienst of als zelfstandige). Door het aan werk helpen van uitkeringsgerechtigden betekent dit een besparing op uitkering van 644.699 euro.