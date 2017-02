Pistool op voorhoofd bij brute overval

foto hmc De politie spoedde zich naar de woning in Spanbroek.

SPANBROEK - ,,Je geld en je auto’’, schreeuwden de twee overvallers die zaterdagavond de woning van Hans van Diepen in Spanbroek binnendrongen.

Door Coen van de Luytgaarden - 13-2-2017, 8:38 (Update 13-2-2017, 8:40)

Ze drukten hem direct tegen de trap en zetten een pistool op zijn voorhoofd. Hans schopte en sloeg heftig om zich heen. Toen zijn vriendin Liesbeth Bokhove zich in de strijd mengde, hielden ze het voor gezien.

Zondagmiddag aan tafel beseffen ze amper wat hen overkomen is, of waar ze aan ontsnapt zijn. Hans zat zaterdagavond half elf alleen in de...