Jeugd spoort hond in vrieskou op voor de baas

WOGNUM - Met dank aan een groepje tieners is de 14-jarige hond Sam van Lenneke Osterhaus en Gwen Wilshaus uit Wognum weer terecht.

Door Coen van de Luytgaarden - 12-2-2017, 20:07 (Update 12-2-2017, 20:28)

De viervoeter was al ruim vijf uur zoek in de vrieskou toen sneeuwbal gooiende jongens hun vrienden mobiliseerden en een zoekactie op touw zetten. Als een ’mobiele eenheid’ met iPhones als contactmiddel bezorgden zij Sam op zijn vertrouwde adres terug. Tot opluchting van Lenneke en Gwen die zelf een hondenuitlaatservice exploiteren. Als dank doneerde Gwen de jongeren 100 euro beltegoed, samen te verdelen. ,,We zijn heel dankbaar. Fantastisch wat die jongeren gepresteerd hebben, chapeau.’’

Gwen en Lenneke hebben hun verhaal op Facebook gezet en worden overspoeld met louter positieve reacties. Ze plaatsen er ook een foto bij waarop Sam ligt bij te komen onder een dikke deken.