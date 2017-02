’Het lijk is zoek’, humor niet

Foto Theo Groot De stokoude en stokdove dokter zorgde voor veel hilariteit bij de Rederijkerskamer in Hauwert.

Terwijl buiten de sneeuwvlokjes neerdwarrelen, zitten dorpsbewoners en toneelliefhebbers zaterdagavond lekker warm in het dorpshuis te Hauwert.

Door Lisa Voorn - 12-2-2017, 19:31 (Update 12-2-2017, 19:31)

Daar staan de leden van Rederijkerskamer De Eendragt op het podium. Deze avond is de première van ’Het lijk is zoek’, geschreven door Charles Raymond Dyer: het eigenaardige verhaal rondom het overlijden van de oude heer Barraclough in Engeland. Het begint allemaal tamelijk rustig, met een aantal rouwende werknemers en familieleden dat wacht op de begrafenisondernemer. Maar al snel is het niet alleen het weer...