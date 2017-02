LHBT’ers maken voorzichtige start

Foto Theo Groot De sfeer is ontspannen tijdens de eerste bijeenkomst voor LHTB’ers in De Drommedaris in Enkhuizen.

ENKHUIZEN - De LHBT informatieavond Be-You zorgde zaterdag ondanks een gering aantal bezoekers voor een volle zaal in De Drommedaris.

Door Isabel Broersen - 12-2-2017, 14:26 (Update 12-2-2017, 14:26)

Belangenbehartigers van West-Friese LHBT’ers (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders) waren aanwezig. Wat dat betreft was het voor organisatie ’LHBT Enkhuizen en omgeving’ wel degelijk een geslaagde avond; er werd namelijk volop genetwerkt. ,,En de mensen die hier wél zijn geweest, zijn toch over de drempel gestapt en daar doen we het voor.”

De werkgroep LHBT Enkhuizen en omgeving is een initiatief van de...