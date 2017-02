Gewonde bij gewapende woningoverval Spanbroek

SPANBROEK - Drie mannen hebben zaterdagavond een mislukte overval gepleegd op een woning aan de Fazant in Spanbroek. Bij de worsteling die tussen de bewoners en de overvallers ontstond, liep de bewoonster een hoofdwond op. De daders gingen er uiteindelijk zonder buit vandoor.

De bewoners deden rond 22.25 uur de voordeur open nadat er was aangebeld. Daarop drongen twee mannen de woning binnen, een derde man bleef buiten staan. De mannen bedreigden de bewoners met een vuurwapen en eisten geld en de auto.

Bij de worsteling die tussen de bewoners en de overvallers ontstond, liep de bewoonster een hoofdwond op. De daders gingen er uiteindelijk zonder buit vandoor en renden weg in de richting van de Lijster.

De politie is op zoek naar getuigen. De drie overvallers hadden een licht getint uiterlijk en droegen donkere kleding. Eén van hen had een baard en snor en was rond de dertig jaar oud. De man die buiten stond, droeg een jas met een capuchon van bont. Het kan zijn dat één van de overvallers letsel heeft opgelopen tijdens de worsteling.