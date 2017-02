Motorboot zinkt voor haven van Medemblik

Foto: ANP

MEDEMBLIK - Een motorboot is zaterdagmiddag grotendeels gezonken voor de haven van Medemblik nadat het vaartuig op de klippen was geslagen. De opvarenden konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen.

Door Internetredactie - 11-2-2017, 17:52 (Update 11-2-2017, 17:56)

Ze waren net met de boot de haven van Medemblik uitgevaren, toen de motor afsloeg. Door de harde oostenwind werd het vaartuig richting de strekdam gewaaid en botste tegen de keien. De boot zonk doordat er een groot gat in de ramp was geslagen.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) liet een aantal reddingsboten uitvaren. De boot werd leeggepompt en vervolgens aan wal gesleept. De gestrande opvarenden werden opgepikt en aan wal gebracht, aldus de KNRM.