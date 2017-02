Keurkorps kolfclub klaar voor klappen

Foto Coen van de Luytgaarden Het bestuur van kolfvereniging De Vier Eenen bijeen op de baan in café De Linde.

OPMEER - ,,Nergens worden er zoveel records geslagen als in Opmeer’’, beweert Theo Schouten. Hij is bestuurslid van De Vier Eenen te Spanbroek.

Door Coen van de Luytgaarden - 11-2-2017, 17:08 (Update 11-2-2017, 17:08)

Aan deze kolfvereniging de eer om binnenkort de Nederlandse Kolfkampioenschappen (NK) dames en heren 2017 te organiseren. Plaats van handeling is café De Linde in Opmeer. Het toernooi is van 12 tot en met 25 maart.

Hier treffen de sterkste spelers elkaar op ’een van de beste banen’ uit Noord-Holland, aldus het bestuur. Dat bestaat verder uit: Cees de Geus,...