Tulp met blad en bol, nieuwe trend?

VENHUIZEN - Tulpen met de bol er nog aan. Zo in de vaas gezet, oogt dat veel mooier dan het afgesneden bosje uit de bloemenstal.

Door Coen van de Luytgaarden - 11-2-2017, 16:52 (Update 11-2-2017, 17:36)

De donkerbruine schil om de spierwitte bol levert fraaie contrasten op en de fragiele worteldraden eronder maken het plaatje compleet. Dient zich hier een nieuwe trend aan?

Het lijkt er wel op want op de Drieban Flora in Venhuizen verlaat zaterdag elke bezoeker de bolbloemenshow met een bos tulpen, vol in het blad en de bol er nog aan. Precies zoals de kweker ze dagelijks van de prikbakken oogst. Bij hoge uitzondering mag de consument hier een keer zelf oogsten. De door Ronico beschikbaar gestelde Pluktuin tussen café De Rode Leeuw en het oude gemeentehuis, is een publiekstrekker van de eerste orde.

Aan de zijkanten staan honderden tulpen in de kleuren geel, wit, paars, roze, rood en roodgeel. Vers van de bollenkweker en onder ideale weersomstandigheden bewaard want het kwik stijgt amper boven nul. ,,Zo blijven ze wel drie weken goed’’, verzekert stichtingsvoorzitter Piet Vriend die elke tuinbezoeker van gratis advies voorziet. ,,Een klein beetje water is al genoeg. Hij trekt nog veel water en voedsel uit de bol’’, drukt hij bezoekers bij vertrek op het hart.

Direct na de opening van de Pluktuin heeft Vriend met zijn telefoon een filmpje gemaakt van de show en de Pluktuin. ,,Binnen een uurtje was het al ruim 150 keer gedeeld’’, meldt hij trots. ,,We hebben dit idee overgenomen van Amsterdam waar ze die Pluktuin op de Dam organiseren. Met zo’n filmpje merk je meteen hoe sterk het leeft. Dit is de allerbeste promotie voor onze sector. Ons product verkoopt zichzelf, daar hoef je geen reclame meer voor te maken.’’

Hoewel deze Pluktuin pas voor het tweede jaar open is, zijn Yvon en Ruud Jonker uit Venhuizen vaste klant. Yvon: ,,Ik vind tulpen de allermooiste bloemen, mooi in hun eenvoud. Ze zijn elke dag anders. We wonen in een oude stolpboerderij die dateert uit 1643 en daar horen nou eenmaal tulpen bij.’’ In huize Jonker blijven de tulpen van het begin tot het einde staan. ,,Ook het verval is een bijzonder proces. Op een gegeven moment krijgt het blad een zijden glans en gaan de stengels slap hangen. Ook dat is een fascinerend schouwspel.’’

Janika de Jong is er speciaal voor uit Hoorn gekomen. ,,Enkele weken geleden was ik in de Pluktuin in Amsterdam en toen hoorde ik dat het hier ook was. Dit zijn prachtige bossen.’’

Dick en Wil Visser uit Grootebroek hebben de taken voor hun bezoek strak verdeeld. Wil stelt een boeket samen voor in de huiskamer, Dick voor de keuken. Dus moeten ze variëren in kleuren. ,,Want niet elke kleur past bij de witte tegeltjes’’, zegt Wil. ,,Dit is toch het allermooiste wat er is. Je houdt er nog geld aan over ook.’’

Antoon en Hermien Roet zien bij de entree alleen maar blije mensen komen en gaan. ,,Wij horen bij de Driebanflora’’, zeggen ze. ,,Geen Roet? Niet goed.’’

Ook zondag 12 februari is er nog volop te beleven op de Drieban Flora. Zie de website: www.driebanflora.nl