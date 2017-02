Publieksactie Vrienden van De Wijzend

ZWAAG - De vereniging Vrienden van de Wijzend wil een handtekeningenactie beginnen. Daarmee wil zij de eis onderstrepen dat het personeel van openluchtzwembad De Wijzend met behoud van uren en uurloon weer in dienst wordt genomen, of door de gemeente schadeloos wordt gesteld.

Door Eric Molenaar - 10-2-2017, 18:07 (Update 10-2-2017, 18:07)

De nieuwe exploitant van zwembaden en ijsbaan in Hoorn, Optisport, nam lopende contracten over. Optisport is juridisch echter niet verplicht het personeel van De Wijzend weer een seizoenscontract te geven, laat staan voor dezelfde uren en met dezelfde voorwaarden. De Vrienden van De Wijzend willen met de handtekeningenactie druk op de ketel zetten. Het bestuur zoekt vrijwilligers die willen helpen met het inzamelen van handtekeningen en hoopt ook dat iemand zich meldt die weet hoe handtekeningen via een website ook digitaal kunnen worden binnengehaald. Voorzitter Peter Verbeek is bereikbaar via vriendenvandewijzend@gmail.com" title="" target="_blank">vriendenvandewijzend@gmail.com, of telefoon 0229-231553.