’Afval is van ons allen, dus winst ook’

Archieffoto HMC Zonnepanelen in Wervershoof.

MEDEMBLIK - In het zonnepark met 10.000 panelen dat Energiezorg (HVC en Afvalzorg) wil aanleggen op een deel van de voormalig vuilstort bij Medemblik, moeten meer mensen mogen deelnemen dan alleen omwonenden. De vorige West-Friese stelling ’Iedereen moet kunnen profiteren van zonnepanelen HVC!’ kreeg 87 procent van de stemmen.

Door Van onze verslaggever - 10-2-2017, 18:30 (Update 10-2-2017, 18:30)

Afval is van ons allemaal. Dus de winst ook, schreef Peter Leibbrand in een toelichting op zijn stem. Soortgelijke reacties kwamen anoniem binnen. ’HVC is er niet alleen voor de omwonenden, maar voor veel meer mensen. Misschien moeten degenen die niet mogen participeren dan maar minder te betalen voor afval?’, vroeg een van de reageerders zich af.

Voor Alex de Vries uit Hoorn is het ook simpel. ’De stort is door iedereen in HVC-gebied betaald, in ieder geval door alle aangesloten huishoudens van het voormalige CAW. Alle huishoudens in CAW-gebied moeten tellen als omwonenden’. Ook Marijke de Boer is het ermee eens. ’Wij hebben jaren betaald voor de stort’.

M. Braas uit Hoogkarspel vindt sowieso dat alle West-Friezen moeten worden gezien als ’omwonenden’.

Henry Buurman uit Wervershoof stelt voor het gefaseerd aan te pakken. ’Eerst de omgeving, maar daarna zeker de cirkel steeds groter maken van investeerders, die kunnen profiteren’.

Jack van de Nes uit Amsterdam vindt wel dat een en ander in de vorm van een energiecoöperatie moet worden gegoten.

Kees Reus uit Obdam stelt dat het tijd is voor de HVC ’om iets terug te doen’. ’De HVC is het geprivatiseerde antwoord op gemeentelijke afvalinzameling. De toekomst van HVC is zeker, door burgers te verplichten hun afval af te geven, zonder dat zij invloed hebben op de rekening die ze hiervoor krijgen’.

Ook mensen die het niet eens waren met de stelling kwamen met een toelichting. Kees Nederhoff uit Wognum vindt het ’geen taak voor de HVC’.

Aad van der Gulik uit Lisse raadt aan het eerst op kleinere schaal te proberen. ’Op deze manier wordt duidelijk of dit uitstekende initiatief op meer plaatsen betaalbaar en haalbaar is. Als iedereen in het HVC gebied mee moet profiteren wordt de spoeling wel erg dun en voelt niemand dat in de portemonnee’.