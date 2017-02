Stelling: Laat Enkhuizen loket zelf betalen

Enkhuizen eist een lokaal loket voor WerkSaam Westfriesland in de gemeente, zodat inwoners niet naar Hoorn hoeven voor arbeidsbemiddeling.

Door Van onze verslaggever - 10-2-2017, 18:30 (Update 10-2-2017, 18:30)

Als drukmiddel houdt de gemeenteraad de afgesproken Enkhuizer bijdrage van 2,1 miljoen euro voor 2018 aan WerkSaam voorlopig in de zak. Op zich prima dat de raadsleden opkomen voor de eigen burgers, maar zorg dan ook voor boter bij de vis. De stelling van deze week luidt dan ook: ’De extra kosten voor een eigen loket van WerkSaam moet Enkhuizen dan ook maar extra betalen.’ De stelling is te vinden op deze site in de sectie Hoorn-Enkhuizen), in de rechterkolom onderin. Onderin het stemvakje kan desgewenst een toelichting worden geplaatst die in het afrondende artikel in de krant kan worden gebruikt.