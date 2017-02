’Komst windpark lag al vast’

Foto Holland Media Combinatie Pedro van der Kolk en Maria Weeber. ,,Dat er geen draagvlak is voor het windpark hebben wij toch wel aangetoond.’’

ZWAAGDIJK-OOST - Zes keer reden Zwaagdijkers de afgelopen jaren naar het provinciehuis in Haarlem om te protesteren tegen Windpark Westfrisia. Ze hingen spandoeken in het dorp, protesteerden met tractoren op de Noorderboekert en bestookten de Statenleden met argumenten tegen het windpark. Het haalde allemaal niets uit. Het windpark in Zwaagdijk-Oost komt er, zo besloot Provinciale Staten maandag. Stuurgroep Tegenwind rest één ding: de gang naar de Raad van State.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 10-2-2017, 17:36 (Update 10-2-2017, 17:36)

,,We hebben zes weken om bezwaar aan te tekenen. Nu likken we nog...