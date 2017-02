Acties in Hoornse haven als bussen blijven

Foto Peter Verbeek Touringcars op het Visserseiland.

HOORN - De bewoners van het havenkwartier in Hoorn gaan actievoeren wanneer het busverbod dinsdag sneuvelt in de gemeenteraad. ,,De actiebereidheid is de afgelopen jaren flink toegenomen’’, aldus secretaris Waalko Brouwer van de Vereniging Bewoners Havenkwartier.

Door Cees Beemster - 10-2-2017, 17:33 (Update 10-2-2017, 17:33)

De bewoners protesteren al jaren tegen de aanwezigheid van de bussen van de witte vloot in hun woonomgeving. Dat het college van Hoorn hieraan nu gehoor wil gegeven door het aangekondigde busverbod per 1 maart, is volgens de vereniging niet meer dan een logisch gevolg. „Terugdraaien...