Minder vuurwerkschade in Medemblik

WOGNUM - In de gemeente Medemblik is bij de afgelopen jaarwisseling voor 12.250 euro vuurwerkschade aangericht. Het schadebedrag is 2.245 euro lager dan het jaar daarvoor.

Door Van onze verslaggeefster - 10-2-2017, 17:31 (Update 10-2-2017, 17:31)

Maar nog altijd veel geld, dat ook aan andere zaken besteed had kunnen worden, meldt de gemeente in een persbericht. Medemblik hoopt dat de dalende tendens de komende jaren doorzet.

De meeste schade ontstond in het stadje Medemblik (3175 euro), gevolgd door Opperdoes (1950), Wervershoof en Wognum (allebei 1760) en Nibbixwoud (1550). Andijk - toch ook een groot dorp - bleef steken op een relatief bescheiden schadepost van 630 euro, net zoveel als Zwaagdijk-Oost. In Midwoud ontstond er voor 450 euro schade, in Onderdijk voor 185 euro en in Abbekerk voor 160 euro.