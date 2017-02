Geen tijdelijk fietspad Rijweg

ZWAAGDIJK-WEST - Er komt geen tijdelijk fietspad bij de Rijweg tussen de Zwaagdijk en bedrijventerrein Zevenhuis. De fractie PWF vroeg hierom.

11-2-2017

De fietsroute op de Rijweg is in december heropend, omdat Heijmans een fietsoversteek heeft gemaakt bij De Strip. Dat is gebeurd omdat fietsers op deze plek al illegaal de Westfrisiaweg over gingen, een legale oversteek was een betere oplossing.

Bij de bocht naar het bedrijventerrein (Rijweg/Jan Tinbergenweg) hangt het bordje ’Levensgevaarlijk voor fietsers’. Dit is opgehangen door Scholtens, de projectontwikkelaar van Zevenhuis. Medemblik vindt niet dat er sprake is van een levensgevaarlijke situatie voor fietsers. Er zijn weliswaar nog geen vrijliggende fietspaden op Zevenhuis, maar omdat er nog maar één bedrijf op Zevenhuis is gevestigd, rijden er ook nog niet veel vrachtauto’s. Bovendien is de weg breed, aldus de gemeente. Het aanleggen van een tijdelijk vrijliggend fietspad langs de Rijweg is volgens Medemblik ook geen verbetering, omdat fietsers dan bij de Jan Tinbergenweg moeten oversteken, waardoor op die plek weer een minder veilige situatie zou ontstaan.