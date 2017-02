Wie het wil, mag het Transferiumgebouwtje in Hoorn hebben

Foto HMC / Eric Molenaar Het Transferiumgebouwtje wordt zoals het er nu naar uitziet binnen drie weken gesloopt.

HOORN - Het karakteristieke Transferiumgebouwtje verdwijnt. Althans, op de huidige plek bij het parkeerterrein achter het NS-station. Het staat de nieuwe ontwikkeling hiervan in de weg. Hoewel de gemeente de opdracht tot sloop al heeft gegeven gaan er stemmen op om het driekantige gebouwtje te behouden.

Door Eric Molenaar e.molenaar@hollandmediacombinatie.nl - 10-2-2017, 19:00 (Update 10-2-2017, 19:00)

Ed Wagemaker van stichting In den Beginne, organisator van de beeldenroute langs de Hoornse kustlijn, ziet het Transferiumgebouw als het ’jongste monument van Hoorn’. Behoud moet volgens hem mogelijk zijn, want het is door toenmalig ’stadsarchitect’...