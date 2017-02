Opvallende nieuwkomer op ruig stukje Hoorn

Foto HMC/Jeroen Haarsma Het gebouw stond voorheen op een camping in het zuiden van het land.

HOORN - Van een rij is in elk geval nog geen sprake. Een groot toilet- en douchegebouw is een nogal opvallende nieuwe verschijning op het terrein van Marina Kaap Hoorn.

Door Redactie - 10-2-2017, 19:57 (Update 10-2-2017, 19:57)

Op winterse dagen oogt het terrein aan het water nóg ruiger dan normaal. Voor bezoekers valt er momenteel weinig te beleven, maar er is wel degelijk bedrijvigheid. Voorbeeld daarvan zijn de nieuwe sanitaire voorzieningen. Hoewel ’nieuw’ niet helemaal van toepassing is, legt Dennis Meerburg uit. ,,We hebben het blok overgenomen van een camping in het zuiden van het land’’, aldus de gebiedsregisseur van Marina Kaap Hoorn.

De sanitaire voorzieningen zijn bedoeld voor degenen die met hun zeilboot of zeiljacht aanleggen bij de steiger van Kaaphoorn Charters. Het bootverhuurbedrijf huurt alle ligplekken aan de steiger. De eigen boten van Kaaphoorn Charters liggen aan de steigers en ook bezoekers zoeken er een plekje. ,,Kaaphoorn Charters wilde al langer iets meer service bieden aan klanten. Het loopt goed en ze hebben groeiplannen. Vandaar deze investering.’’ Het sanitaire blok is in elk geval op de groei gekocht. Met een afmeting van zo’n tien bij tien meter is het klaar voor een enorme toestroom.

Het gebouw staat vlak naast het in de zomer drukbezochte Oranje Buiten, maar het is niet de bedoeling dat terrasgangers de faciliteiten ook gaan gebruiken. ,,De sleutel van het gebouw gaat naar Kaaphoorn Charters. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het schoon houden van de voorzieningen. We willen niet dat iedereen er zomaar in kan, het moet geen zooitje worden.’’

Overigens zijn er ook komende zomer 26 ligplaatsen te verdelen aan de steiger. Elk jaar wordt geëvalueerd of er behoefte is aan uitbreiding, maar zover is het nog niet.

Wél heeft Meerburg een vergunning aangevraagd voor een informatiepunt voor Kaaphoorn Charters, zodat het bedrijf straks een eigen kantoortje heeft op het terrein.