Enkhuizer ouderen ’s nachts op pottipot

Foto Theo Groot Ria Neimeijer en Greetje van Rijn bij de werkzaamheden aan de woningen in het complex.

ENKHUIZEN - Negen dagen lang geen water en geen wc. Dagenlang geen keuken. Een dag lang het raam eruit. Een modelwoning waar moet worden gedoucht en ’s nachts de behoefte op de dertig centimeter hoge pottipot moeten doen.

Door Tanja Koopen - 10-2-2017, 16:02 (Update 10-2-2017, 16:02)

De voornamelijk oudere en kwetsbare bewoners van 64 etagewoningen langs de Meeuwenlaan en omgeving in Enkhuizen worden hiermee geconfronteerd tijdens de renovatie door eigenaar Mooiland. De renovatie is in november begonnen en duurt tot begin maart. Al die tijd zitten de bewoners met overlast....