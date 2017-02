Voor eerst naar de stembus in West-Friesland?

Archieffoto ANP Een fietser passeert in alle vroegte een verkiezingsbord.

Mag je voor de eerste keer in je leven stemmen bij een Tweede Kamerverkiezing? Dan komt deze krant gráág met je in contact.

Door Redactie - 10-2-2017, 13:44 (Update 10-2-2017, 13:44)

In de aanloop naar de verkiezingen van volgende maand tellen we af met West-Friese jongeren die hun stem voor het eerst laten horen tijdens dé verkiezingen van ons land. Het is geen beletsel als je al wel eens bij lokale verkiezingen hebt gestemd, of bij een referendum. Heb je interesse, stuur dan een mail naar redactie.wef@nhd.nl, met daarin je naam, leeftijd, woonplaats en contactgegevens.