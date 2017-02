Meisje uit Avenhorn gewond bij ongeval in Hoorn

HOORN - Een 12-jarig meisje uit Avenhorn is vrijdagochtend gewond geraakt bij een ongeval in Hoorn. Ze kwam in botsing met een auto is overgebracht naar een ziekenhuis.

Het ongeval vond plaats rond 08.15 uur op de kruising van de Provincialeweg N506 met de Liornestraat. De politie heeft de automobilist, een 59-jarige man uit Hoorn, meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

De toedracht van de aanrijding wordt onderzocht door de ongevalsanalisten van de politie. De politie stelde haar ouders in kennis van de aanrijding.