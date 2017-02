Jonge fietsendieven opgepakt bij Transferium in Hoorn

HOORN - Twee jonge fietsendieven zijn donderdagavond in Hoorn opgepakt. Ze waren bij het Transferium bezig met het stelen van fietsen, toen een getuige de politie inlichtte.

Door Internetredactie - 10-2-2017, 8:48 (Update 10-2-2017, 11:30)

De jongens zijn 14 en 15 jaar oud en komen uit Zwaag.

Het duo ging er meteen vandoor toen de politie arriveerde, maar agenten wisten de twee verderop aan te houden. De tieners waren in het bezit van een ijzerzaag.

In de fietsenstalling vond de politie vier fietsen waar geprobeerd was het slot door te slijpen. Deze rijwielen zijn meegenomen naar het politiebureau in Hoorn.

De eigenaren van deze fietsen kunnen bellen met de politie of langskomen bij het bureau aan de Nieuwe Steen.