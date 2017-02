Winnaar Seed Processing Holland: ’Prijs mooi cadeautje in jubileumjaar’

Foto’s Theo Groot De winnaars op een rij: v.l.n.r. Tim Roemer en Kees Verberne (Social Blue), Jeroen en Steef Stumpel (Kantoorboekhandel Stumpel), Ernst Bolhuis en Arjan Kunst (Seed Processing Holland).

HOORN - Vervolg van voorpaginaDe eerste reactie van de algemeen directeur van Seed Processing Holland, Arjan Kunst, op het winnen van de Westfriesland Méér Prijs was nuchter. ,,We zijn heel blij. Het is een mooi cadeautje in ons jubileumjaar.’’

Door Eric Molenaare.molenaar@hollandmediacombinatie.nl - 9-2-2017, 23:34 (Update 9-2-2017, 23:34)

Kunst bedankte alle medewerkers. Op een vraag van de trotse burgemeester van Enkhuizen, Jan Baas, die kwam feliciteren, zei hij de prijs en de publiciteit eromheen te willen gebruiken voor marketing. ,,Want we zijn druk op zoek naar personeel. Goed geschool technisch personeel...