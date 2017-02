Bruggen bouwen in gemeentehuis Drechterland

HOOGKARSPEL - Hoe kunnen we de kwetsbare jeugd in West-Friesland nog beter helpen en op welke manier kunnen vrijwilligers daaraan bijdragen? Dat waren de vragen die donderdagmiddag in het gemeentehuis van Drechterland centraal stonden. Tijdens een werkconferentie van vrijwilligersorganisatie Humanitas afdeling West-Friesland gingen wethouders, jongerenwerkers en ambassadeurs van diverse jongerenprojecten met elkaar in gesprek.

Door Robbert Daalder - 9-2-2017, 22:33 (Update 9-2-2017, 22:33)

„Tijdens mijn werk probeer ik de persoonlijke ontwikkeling van jongeren zoveel als mogelijk te stimuleren”, vertelt Welwonen-jongerenwerker Jazie Veldhuyzen in de vergaderzaal van het gemeentehuis. „Ik probeer ze...