Seed Processing Holland wint dé ondernemersprijs

Foto aangeleverd De directie van Seed Processing Holland, algemeen directeur Arjan Kunst (links) en financieel directeur Jack Boon

HOORN - Seed Processing Holland uit Enkhuizen is uitgeroepen tot dé West-Friese onderneming van het jaar 2016. Donderdagavond kreeg de directie de trofee die hoort bij de Westfriesland Méér Prijs uitgereikt. Dat gebeurde tijdens het Westfries Ondernemersgala in schouwburg Het Park.

Door Eric Molenaar - 9-2-2017, 22:00 (Update 9-2-2017, 22:00)

Social Blue uit Hoorn verwierf de Runners Up prijs (voor bedrijven jonger dan tien jaar). Boekhandel Stumpel is door het publiek gekozen tot winnaar van de Retail Prijs.

Voor Seed Processing Holland komt het winnen van de Westfriesland Méér Prijs als fraai begin van het jubileumjaar. Het bestaat in 2017 vijftig jaar. Het startte ooit met constructiewerk en behoort nu tot de toonaangevende bedrijven op het gebied van machines voor groente- en bloemzaden. Het bedrijf levert kwaliteitsproducten, van laboratoria tot verpakkingsapparatuur, naar zo’n 135 landen wereldwijd. Sinds 2014 heeft het ook een vestiging in de Verenigde Staten. Er werken 60 medewerkers in de regio en daar komen binnen afzienbare tijd nog tien tot vijftien bij.

Social Blue regelt leads (contactmoment tussen adverteerder en consument) via Facebook. Het Hoornse bedrijf verzorgt momenteel zo’n 500.000 leads per maand voor bedrijven als Hello Fresh, Deen en Schoonenberg, waarbij klanten betalen per lead. Het zal volgens de jury zeker zijn ambitie waarmaken om gecontroleerd te groeien en wereldwijd marktleider te worden. Het personeelsbestand is jong, gemiddeld zo’n 29 jaar. Social Blue investeert aanzienlijk in de werknemers en laat veel over aan hun eigen verantwoordelijkheid. Er wordt veel aandacht besteed aan kennisdeling en -vergroting, onder meer via een eigen academy, die het personeel op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied. Bijzonder vindt de jury ook de English Thursday waarop het personeel verplicht Engels spreekt. Social Blue werkt samen met het Horizon College om marketing en communicatie studenten een kans te bieden binnen het bedrijf.

Het familiebedrijf Stumpel, dat momenteel wordt gerund door de vierde en vijfde generatie, bestaat sinds 1880. Er werken 115 mensen. Stumpel heeft tien winkels, in Hoorn, maar ook in Alkmaar en Almere, en timmert ook aan de weg met Stumpel Office Products (van kantoorartikelen tot projectinrichting). De webshop wordt steeds professioneler. In Hoorn en Almere zag koffiebar Boek & Boon het levenslicht.