Stroomstoring in Zeevang, Beemster en West-Friesland

Archieffoto

OUDENDIJK - Huishoudens in Oudendijk, Edam, Middelie, Warder, Oosthuizen, Noord- en Middenbeemster, Beets en Ursem zijn donderdagmiddag getroffen door een stroomstoring. Het gaat om zo’n 1175 aansluitingen.

Door Paul Gutter - 9-2-2017, 18:46 (Update 9-2-2017, 20:01)

De zogenoemde middenspanningstoring begon rond 17.30 uur, vermoedelijk in een verdeelstation of in een kabel, maar in ieder geval niet door graafwerkzaamheden.

Een monteur is volgens de website van Liander inmiddels ter plaatse. Rond 18.45 uur hadden zo’n 400 huishoudens weer stroom en rond 21 uur hoopt Liander de storing helemaal verholpen te hebben.

Dat gaat wel met horten en stoten, want om 19 uur had Oudendijk weer elektriciteit maar tien minuten later ging alles weer op zwart.