Jenny (80) is te druk om het druk te hebben

Foto Marcel Rob Jenny de Kroon, fietsend op de dijk langs de Gereformeerde Kerk van Andijk.

ANDIJK - O jee, de sleutel vergeten. Het gebeurt iedereen wel eens. Jenny de Kroon (80) uit Andijk lost het kordaat op. Kwiek en fit als ze is, gooit ze haar benen over de schutting en komt zo toch binnen. ,,Maar dat mag ik niet meer van mijn kinderen.’’ Het is nog maar een fractie van wat Jenny allemaal nog in haar mars heeft.

Door Anouk Haakmana.haakman@hollandmediacombinatie.nl - 9-2-2017, 17:00 (Update 9-2-2017, 17:00)

,,Mijn dagen zitten altijd vol. Soms moet ik mezelf dwingen om eens thuis te blijven, maar ik vind...