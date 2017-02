’Plan Enkhuizerzand gemiste kans’

Het Enkhuizerzand. Het lichtgroen gearceerde gedeelte bij de rotonde en langs de dijk wil het museum als parkeerterrein.

ENKHUIZEN - Het Zuiderzeemuseum heeft de gemeente Enkhuizen in een officiële brief verzocht om een stuk Enkhuizerzand van 1,1 tot 1,3 hectare in gebruik te mogen nemen als parkeerterrein voor haar bezoekers. „De gemeente heeft aangegeven geen alternatieven meer te hebben voor onze parkeerbehoefte”, zegt directeur Stephan Warnik. „Bovendien wordt hier in het nieuwe plan voor het recreatieoord ook geen rekening gehouden.”

Door Paul Gutter - 9-2-2017, 15:34 (Update 9-2-2017, 15:50)

Warnik verwacht niet dat het verzoek, dat al eerder gedaan is, nu opeens wel wordt ingewilligd. Het museum doet dit...