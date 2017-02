Enkhuizen: meer woningbouw in regio

ENKHUIZEN - Een krappe meerderheid in de Enkhuizer gemeenteraad steunde deze week de motie van de West-Friese VVD-fracties om zich sterk te maken voor meer woningbouw in deze regio.

Door Tanja Koopen - 9-2-2017, 15:33 (Update 9-2-2017, 15:33)

De liberalen vinden dat er veel meer woningen moeten komen dan provinciale verwachtingen aangeven. De provincie denkt dat er in de Metropoolregio Amsterdam behoefte is aan 200.000 extra woningen, terwijl dat voor Noord-Holland-noord beperkt kan blijven tot 20.000. Er zou met name grote behoefte zijn aan koopwoningen met een waarde onder 250.000 euro...