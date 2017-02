Lachen totdat je er bijna bij neervalt

Lachcoach Monique Deen.

GROOTEBROEK - Iedereen die in deze sombere tijden behoefte heeft om eens lekker een potje te lachen, kan dat zondag 12 februari doen bij lachcoach Monique Deen.

Door Tanja Koopen - 9-2-2017, 15:31 (Update 9-2-2017, 15:31)

Zij houdt in sportschool Fit4lady aan het Voert in Grootebroek een heuse lachclub. Dit is een plek waar iedereen die daar zin in heeft, kan komen lachen. Monique runde zes jaar Fit4lady, voordat ze besloot de fitnessapparaten in te ruilen voor de lach. Ze kwam in aanraking kwam met het werk van de Indiase arts...