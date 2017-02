Zuiderzeemuseum in Enkhuizen trekt 294.201 bezoekers

Archieffoto

ENKHUIZEN - Het Zuiderzeemuseum heeft in 2016 294.201 bezoekers getrokken, het hoogste aantal sinds 1999. Een kwart van die bezoekers kwam uit het buitenland.

Door Paul Gutter - 9-2-2017, 15:30 (Update 9-2-2017, 15:50)

De expositie ’Door het oog van Springer’ (tot en met 10 april) in het binnenmuseum zorgde voor een goede start. Ook de presentatie ’Overspoeld’, in het teken van de overstroming in 1916, en de Watersnoodstraat in het buitenmuseum bleken echte publiekstrekkers.

’Plan Enkhuizerzand gemiste kans’

Het Zuiderzeemuseum heeft de gemeente Enkhuizen in een officiële brief verzocht om een stuk Enkhuizerzand van 1,1 tot 1,3 hectare in gebruik te mogen nemen als parkeerterrein voor haar bezoekers. „De gemeente heeft aangegeven geen alternatieven meer te hebben voor onze parkeerbehoefte”, zegt directeur Stephan Warnik. „Bovendien wordt hier in het nieuwe plan voor het recreatieoord ook geen rekening gehouden.”

Ook de laatste week van het buitenseizoen en de avondopenstelling lieten stijgende bezoekersaantallen zien ten opzichte van 2016. Het nationale Pietendorp werd als gevolg van slecht weer iets minder goed bezocht dan een jaar ervoor.

In 2017 hoopt het Zuiderzeemuseum de stijgende lijn door te zetten, maar directeur Stephan Warnik plaatst wel een kanttekening bij het succes. ,,Als we er niet in slagen om te voorzien in onze parkeerbehoefte, krijgt het museum in de toekomst een serieus probleem.’’