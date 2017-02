Geen Valentijn, wel liefde tijdens Reigers for Love in Hoogkarspel

Hans en Wilma Schipper bij de eerste Reigers for Love.

HOOGKARSPEL - Geen Valentijnsdag op de derde editie van Reigers for Love, maar de Laurentiuskerk aan de Streekweg in Hoogkarspel stroomt zondag 12 februari toch over van de liefde. Dat weet Jaap Braakman zeker.

Door Tanja Koopen - 9-2-2017, 15:29 (Update 9-2-2017, 15:29)

Tijdens Reigers for Love vormt de kerk eigenlijk een open podium voor iedereen die iets met liefde heeft of iets over liefde met een ander wil delen. De eerste bijeenkomst ontstond drie jaar terug op Valentijnsdag, nadat een kermisbrunch in de kerk een groot succes bleek. Dat smaakte...