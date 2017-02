Woningmarkt West-Friesland draait op volle toeren

Archieffoto ANP Populaire huizen staan soms maar een week te koop.

HOORN - De West-Friese woningmarkt draait op volle toeren. De prijzen schieten omhoog en het aantal transacties neemt flink toe.

Door Jeroen Haarsma - 9-2-2017, 9:17 (Update 9-2-2017, 9:17)

Met name in de gemeenten Medemblik en Enkhuizen zijn de cijfers over 2016 opmerkelijk. Daar steeg de gemiddelde verkoopprijs van een woning met liefst 10 procent ten opzichte van 2015. Ook Hoorn zit met een krappe 7 procent bóven het landelijke stijgingspercentage van 5,9 procent. In alle West-Friese gemeenten is een stijging te zien, zo blijkt uit gegevens van Woningmarktcijfers.nl.

Duurste

Een huis is...