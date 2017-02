Enkhuizen start gft-proef: ’Ik heb al composthoop in achtertuin’

Foto Marcel Rob Wethouder Wijnne (r) en HVC’ers Nynke Jongbloed, Fred Komen en Henk Hummel (v.l.n.r.) nemen de gft-container langs deOosterhaven in gebruik.

ENKHUIZEN - De vrieskou nodigde woensdagmiddag niet uit om met je biologisch afbreekbare biozakje honderd meter naar de gft-container te lopen. Maar het promoteam van HVC liet zich hierdoor in Enkhuizen niet uit het veld slaan, en ging samen met wethouder Gerrit Wijnne manmoedig langs de deuren om bewoners te informeren.

Door Paul Gutter - 8-2-2017, 18:26 (Update 8-2-2017, 18:29)

Enkhuizen is de eerste gemeente in West-Friesland die een proef doet met de groene straatcontainers voor de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval en etensresten. Elders in het land zijn ze...