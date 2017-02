Drieban Flora vormt etalage van kennis en kwaliteit

Foto HMC Michiel Pijl tussen de prijswinnaars op de Drieban Flora te Venhuizen.

VENHUIZEN - ,,Vakmanschap, kennis en passie kenmerken het bollenvak. Daar mogen we heel trots op zijn’’, zei Michiel Pijl gistermiddag.

Door Coen van de Luytgaarden - 8-2-2017, 16:56 (Update 8-2-2017, 16:56)

Bij de opening van de Dieban Flora in Venhuizen sprak de burgemeester van Drechterland zijn bewondering uit voor de toewijding waarmee kwekers ook dit keer weer hebben toegewerkt naar de bolbloemententoonstelling. ,,Ik heb agrarische bedrijven bezocht en ik ben onder de indruk van de werklust. De exportcijfers van de Nederlandse economie zijn zeer indrukwekkend en vooral tulpen vormen een ijzersterk product. Twee miljard tulpen worden er geëxporteerd en daar speelt Drechterland bepaald geen kleine rol in. Drechterland bepaalt voor een groot deel dit economisch succes’’, aldus Pijl.

Stichtingsvoorzitter Piet Vriend gaf een toelichting op het thema ’Tijd Vliegt’. ,,Tijd is een belangrijke factor. De bollen moeten er op tijd in en ook het rooien moet op tijd gebeuren. Anders gaat het ten koste van de kwaliteit.’’ Aansluitend maakte hij de prijswinnaars bekend. De beste tulp van de tentoonstelling is Russia van Boots Quality Bulbs, de wisselbekker in Groep 3,4,5,6 gaat naar de firma G. Zwart & Zn en de wisseltrofee in groep 1,2 is een prooi voor Marax die met 13-MA-1502 ook de Beste Enkele in huis heeft. Theo Roet heeft met Angelique de Beste Dubbele, Arnold Boots met Las Vegas de beste Leliebloem, Gebr. Boon Hem BV met Indiana de Beste Gefranjerde en Beerepoot Wijdenes met Jan van Nes de Beste Parkiet. Meer over uitslagen en programma op: www.driebanflora.nl