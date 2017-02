Vlakken Ecoproject Streekbos toch ouderwets handwerk

Foto Theo Groot Vrijwilligers met de schep aan de slag in het ecoproject.

BOVENKARSPEL - Er wordt weer ouderwets met de schep gewerkt. Noodgedwongen bij het Ecoproject in het Streekbos.

Door Theo Groot - 8-2-2017, 15:45 (Update 8-2-2017, 15:45)

Woensdag zou de minigraver van Floridus Tuin & Groen aan het werk gaan, maar de grond is te zompig. Dus moeten de vrijwilligers van de ecogroep op de klassieke manier aan de gang. Ze proberen het nog wel 's morgens, maar de rupsbanden van de minigraver zijn te smal.

Via de Westfriese Beursvloer was het IVN West-Friesland in contact gekomen met het hoveniersbedrijf in Nibbixwoud. Floridus...