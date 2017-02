Ballonverbod en hondenpoep verdelen gemeenteraad Hoorn

HOORN - Het aangekondigde verbod op het oplaten van ballonnen in de gemeente Hoorn leidt tot politiek geharrewar in de gemeenteraad van Hoorn. Ook de algemene opruimplicht van hondenpoep in de gemeente is nog niet zeker. De raadsfracties zitten voor deze aanpassingen van de algemene plaatselijke verordening duidelijk niet op één lijn.

Door Cees Beemster - 8-2-2017, 15:00 (Update 8-2-2017, 15:00)

Hondenpoep blijft ook in Hoorn één van de grootste ergernissen. Het college stelt de raad voor om in de algemene plaatselijke verordening op te nemen dat hondenpoep voortaan altijd moet...