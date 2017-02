Asbestklus Benningbroek schiet niet op

BENNINGBROEK - De firma C.A. de Groot uit Alkmaar heeft fikse vertraging opgelopen bij de asbestklus in Benningbroek. In de vroege morgen van oudjaarsdag vloog daar een grote loods met een asbestdak in de brand. Het opruimen van de asbestdeeltjes is op z’n vroegst eind volgende week pas klaar.

Door Anouk Haakman - 8-2-2017, 14:47 (Update 8-2-2017, 14:47)

Kees de Groot legt uit: ,,Door de vorstperiode hebben wij lang niets kunnen doen. De afgelopen twee weken zijn we weer iets opgeschoten, maar nu ligt er weer sneeuw. Daarom kunnen we de...