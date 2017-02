Auto slipt het water in door gladheid in Medemblik

MEDEMBLIK - Een inzittende van een auto is woensdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval aan de Brakeweg in Medemblik. De auto kwam in het water gerecht.

Foto: DNP.NU

De auto kwam door gladheid in het water terecht. Er zaten twee mensen in de auto. Een van hen is naar huis gebracht door de politie, de ander met onbekend letsel naar het ziekenhuis.