Mona Keijzer scoort knijperbak van Bohèmien

Foto Theo Groot CDA-coryfee Mona Keijzer wordt met onder meer wethouder Harry Nederpelt rondgeleid in de winkel van Bohemièn.

ZWAAGDIJK-OOST - En met een mooie handgemaakte knijperbak kan ze weer naar huis in Volendam. Mona Keijzer, tweede op de lijst voor de verkiezing van de Tweede Kamer, is op bezoek bij het CDA in West-Friesland.

Door Theo Groot - 7-2-2017, 23:07 (Update 7-2-2017, 23:07)

Met enkele lokale prominenten bezoekt ze dinsdag De Bedstee en Bohèmien Meubels in Zwaagdijk-Oost.

De Bedstee is een logeerboerderij waar zeven jongemannen van achttien tot 34 jaar met een beperking een thuis vinden, bij Joke en Erik Weber. Die wonen sinds kort met hun gezin apart.

De jongeren...