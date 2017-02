’Bijdrage van Puur Hoorn wél mogelijk’

Foto Puur Hoorn De Watertaxi, met Bram Nijenhuis aan het roer en wethouder Samir Bashara naast hem.

HOORN - Wat is er in september precies gezegd tegen Watertaxi-eigenaar Bram Nijenhuis over een gemeentelijke bijdrage aan diens plan voor vervoer van cruisepassagiers? Wethouder Samir Bashara en Nijenhuis worden het er niet over eens.

Door Eric Molenaar - 8-2-2017, 7:00 (Update 8-2-2017, 7:00)

Nijenhuis houdt staande dat hem toen door Bashara duidelijk is gemaakt dat het maximum van de bijdrage uit het budget van Puur Hoorn 10.000 euro zou zijn. Hij heeft het plan toen niet verder uitgewerkt en werd onaangenaam verrast toen onlangs bleek dat Hoorn City Tours - als enige met een concreet plan - in aanmerking komt voor 90.000 euro, waarvan 40.000 uit het budget van Puur Hoorn.

De wethouder stelt dat hij in september heeft gezegd dat een bijdrage vanuit Puur Hoorn onder bepaalde voorwaarden tot de mogelijkheden behoorde. ’Wij hebben in dat gesprek destijds zeker geen bedragen genoemd’. Hij benadrukt dat er veel meer zaken worden gefinancierd vanuit Puur Hoorn, los van de ’initiatievenpot’, die wél een maximum van 10.000 per project kent.

Nijenhuis: ,,Als ik dat in september had gehoord, had ik wel een plan gemaakt.’’ Hij gaat nu langs bij de raadsfracties die volgende week moeten beslissen over het voorstel Hoorn City Tours in te huren. ,,Voor 90.000 euro wil ik het wel twee jaar doen.’’