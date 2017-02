Achterstanden bij opvang vluchtelingen in West-Friesland

HOORN - Verschillende West-Friese gemeenten hebben forse achterstanden opgelopen in de opvang van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Alleen Hoorn, Opmeer en Koggenland lopen op schema.

Door Anouk Haakmana.haakman@hollandmediacombinatie.nl - 7-2-2017, 19:00 (Update 7-2-2017, 19:00)

Ook in Enkhuizen verloopt de opvang redelijk probleemloos, met nog een achterstand van 7 mensen. Maar in Stede Broec, Drechterland en Medemblik gaat het om serieuzere aantallen.

In Stede Broec is de achterstand 25, in Drechterland 27 en Medemblik 26. Die aantallen komen dit jaar nog bóvenop de taakstelling die de gemeentes toch al krijgen voor 2017.

De toestroom...