Voorwaardelijke straf voor kinderporno

ALKMAAR - Ronald O. (46) uit Hoorn is wegens bezit van kinderporno veroordeeld tot een maand voorwaardelijke gevangenisstraf.

Door Van een medewerker - 7-2-2017, 17:21 (Update 7-2-2017, 17:21)

Op de computer van de man waren 21 kinderpornografische films en 15 foto’s aangetroffen. Het betrof een oude zaak. In eerste instantie was namelijk de dagvaarding door de rechtbank afgekeurd. De man had daarna op eigen initiatief een behandeling ondergaan. De zaak was nu met een herziene tenlastelegging opnieuw aan de rechtbank voorgelegd. O. verklaarde dat hij geen herinneringen meer had aan het verboden materiaal. ,,Verdrongen’’, veronderstelde de rechtbankvoorzitter.