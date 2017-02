Braakbal boordevol lesstof

Foto’s Natasja Juist Een van de imposante ransuilen die is vastgelegd op de roestplaats waaronder tientallen braakballen zijn achtergebleven. Bekijk Fotoserie

TWISK - Jesse Vriend heeft al twee schedels te pakken. ,,En ik ben pas met de eerste uilenbal bezig’’, zegt hij zichtbaar trots.

Door Coen van de Luytgaarden - 7-2-2017, 17:13 (Update 7-2-2017, 17:13)

Voor hem op tafel liggen kleine botjes, tandjes en vooral heel veel plukken haar. Ook bij zijn klasgenoten van groep 3/4 liggen de tafels bezaaid met grijze dotten haar. Schooljuf Natasja Juist op basisschool De Klaverwoid in Twisk draait een lesje braakballen pluizen.

Beschutting

De grondstof voor deze praktische biologieles, de braakballen, heeft zij een dag eerder verzameld in Abbekerk. Op een niet nader genoemde plaats in het dorp staat een reusachtige dennenboom waarin zich dagelijks een tiental ransuilen verzamelt. Doodstil zitten ze er op hun vaste tak, dicht tegen de stam. Ze zoeken er beschutting onder de naalden. Deze zogenoemde roestplaats is al jarenlang hun vaste verblijfplaats. Overdag heerst er serene rust, maar zodra de schemer invalt, vliegen ze uit op weg naar de omringende weilanden. Rondom de vele stolpboerderijen, schuren en in het open veld vangen ze muizen met tientallen tegelijk. Tegen de ochtend keren ze terug naar Abbekerk. Daar gaan ze op rust en verteren ze hun voedsel. Uilen hebben de merkwaardige gewoonte botjes en haar uit te braken en dat is hier goed te zien, want het ligt er bezaaid met braakballen.

Voor natuurfotograaf Natasja Juist is het ideaal lesmateriaal. Binnen de kortste keren heeft zij een boodschappentas vol. ’s Avonds legt ze 25 braakballen te drogen en de volgende dag liggen ze op de schoolbanken. Ter ondersteuning krijgen de leerlingen kaarten uitgedeeld waarop de verschillende botjes nader worden verklaard. ,,Want niet elke muis is hetzelfde.’’ Ze doelt op bosmuizen, spitsmuizen en al die anders soorten ertussen. Datzelfde verhaal gaat op voor uilen, zo legt juf Natasja uit aan de hand van een uilenkaart. Te zien zijn bosuilen, kerkuilen en ook de oehoe.

Het braakballenpracticum maakt deel uit van het project vogels tellen waar De Klaverwoid aan meedoet.

Vogeltelling

Onlangs trokken de groepen een tot en met zes erop uit in het kader van de nationale vogeltelling. Bijgestaan door natuurorganisaties werden huismussen, koolmezen, spreeuwen en ganzen geturfd. ,,We hebben de kinderen geleerd vogels te herkennen met behulp van zoekkaarten, filmpjes en lesmateriaal. Ze hebben geleerd hoe ze vogels kunnen herkennen, waar je op moet letten en hoe je vogels op naam kunt brengen. Het leukst is als ze uit zichzelf vogels gaan herkennen.’’ Pal voor het klaslokaal is een voederhuisje neergezet dat als observatiepost fungeert. Zodra de kou invalt, zo is de ervaring, storten mezen, roodborstjes en soortgenoten zich op de vetbollen die aan het huisje bungelen. Nu de volgende winterperiode zich aankondigt, staan de leerlingen klaar met vogelkaarten.

Vlakbij De Klaverwoid ligt een klein natuurgebiedje en ook daar valt voor de jonge vogelaars genoeg te beleven. Er zijn zelfs al spechten gesignaleerd. Mannetjes en vrouwtjes op dezelfde tak. Ook hun timmergeluiden zijn niet van de lucht. In tegenstelling tot de ransuilen zijn die wel actief overdag. Het enige dat de uilen achterlaten, zijn hun braakballen. Maar die bevatten dan ook volop schedels, (knaag)tanden, sleutelbeenderen, bekkenbotten en heel veel muizenhaar.