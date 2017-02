’Heb al mijn eigen vuilnisbelt aan zakken’

ENKHUIZEN - Wel of geen oranje bak? De discussie op Facebook is onder Enkhuizers nog altijd niet uitgewoed, maar een meerderheid lijkt er nu klaar voor. ’Het zal tijd worden. Ik heb intussen elke maand mijn eigen vuilnisbelt aan zakken liggen’, schrijft Evelien Duijn.

Door Tanja Koopen - 7-2-2017, 17:11 (Update 7-2-2017, 17:11)

Nadat de proef met afvalscheiding in de binnenstad is afgerond, worden nog dit jaar - naast de bestaande grijze en groene rolemmers - de oranje bakken voor plastic in Enkhuizen geïntroduceerd.

Tot die tijd wordt het plastic in zakken...