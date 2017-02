Enkhuizen moet nog even wachten op oranje bak

Foto Gemeente Enkhuizen Wethouder Gerrit Wijnne.

ENKHUIZEN - Afgaande op reacties op Facebook zijn veel inwoners van Enkhuizen klaar voor de oranje rolemmer voor plastic, blik en drankkartonnetjes. Toch moeten zij nog even geduld hebben, want Enkhuizen wil eerst nog een proef met de scheiding van groente-, fruit- en tuinafval in de binnenstad afronden. Die start donderdag 8 februari.

Door Paul Gutter - 7-2-2017, 17:08 (Update 7-2-2017, 17:10)

In de rest van West-Friesland werd de oranje container vorig jaar al ingevoerd, maar Enkhuizen besloot in overleg met HVC een jaar te wachten gezien de weerstand die hiertegen...