Wordt vervuiling in havens Medemblik afgedekt?

Foto Theo Groot Het baggerschip Neptunus in de Westerhaven.

MEDEMBLIK - Het baggerwerk in de havens van Medemblik baart PvdA-raadslid Bert de Jong zorgen. Hij heeft de indruk dat ernstige vervuiling in de Westerhaven wordt afgedekt met schone bagger. Hij wil weten of er nou vervuiling blijft zitten of niet. ,,Straks zwemmen er ook weer kinderen in de haven. Ik zou zeggen: haal alle vervuiling weg’’, aldus de PvdA’er.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 7-2-2017, 17:06 (Update 7-2-2017, 17:06)

De Jong heeft het gevoel dat niet alle vervuiling in de Westerhaven wordt afgegraven. Medemblik is een oude marinestad. De vervuiling bij de Westerhaven is door de marinewerf veroorzaakt. De Jong. ,,Ik zie dat er steeds schermen in het water blijven liggen in de Westerhaven, terwijl ze daar al klaar moeten zijn. Ik heb het gevoel dat er schone bagger wordt teruggestort op de plek die vervuild is. De laatste weken hangt er regelmatig een penetrante carbolineumlucht in de binnenstad. Dat komt volgens mij door dat baggerwerk. En het duurt me allemaal veel te lang. Het is nu februari, voor het nieuwe vaarseizoen moet het klaar zijn. Maar ze zijn er nog lang niet.’’

Baggeraar Beens Dredging is sinds eind oktober bezig in Medemblik. Het werk begon in de Westerhaven en inmiddels is er ook een tweede boot bezig en wordt er ook in de Pekelharinghaven gewerkt. Het Overlekerkanaal en de Oosterhaven zijn nog niet aan bod gekomen. Bagger wordt afgevoerd naar een beun (een drijvende bak) die bij het kasteel ligt. Als de bak vol zit, wordt die weggesleept naar een baggerdepot bij Urk.

Bij aanvang van de klus werd gemeld dat er 60.000 kubieke meter bagger zou worden verwijderd. De helft daarvan zou zijn vervuild met pak’s, minerale oliën en metalen. Op plekken waar de vervuiling naar boven komt, werken de baggeraars met schermen, waaronder een luchtcompressiescherm.

De PvdA vraagt wethouder Hans Tigges om opheldering. ,,Ik wil weten of plekken met zware verontreiniging met schone bagger wordt afgedekt en hoe het zit met de kosten. Blijven die binnen het afgesproken budget en zo nee, wie draait er op voor de extra kosten.’’ De Jong wil ook weten welke vervuilende stoffen worden aangetroffen en of er regelmatig watermonsters worden genomen. Hij vraag wanneer de sanering klaar is en wat er gebeurt als als het baggerwerk niet klaar is voor de start van het vaarseizoen.

Eind maart

Wijnand Baerken van Stadshavens Medemblik weet te melden dat het werk inderdaad uitloopt op het schema. ,,Ik heb wel de verzekering gekregen dat ze eind maart stoppen, want dan wil iedereen weer zeilen. Ik denk alleen niet dat ze dan al klaar zijn met de baggerklus.’’ Over de stankoverlast zegt Baerken: ,,Het kan behoorlijk stinken, maar wij krijgen er geen klachten over.’’